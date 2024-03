Il caso della bimba di Roma bloccata in Thailandia, la scoperta del tumore dopo un malore in volo

È partita una raccolta fondi per aiutare la famiglia di una bambina di Roma a tornare in Italia, dopo che la piccola ha avuto un malore durante il volo per la Thailandia. Come racconta il Messaggero, la bambina è stata portata in ospedale non appena il volo è atterrato in Thailandia. È stato lì che le hanno diagnosticato un tumore in testa, che richiede un intervento chirurgico.

La famiglia della bambina sta provando a rientrare in Italia con urgenza, ma sarebbero sorti alcuni ostacoli burocratici che impediscono di trasportare la piccola con un volo di linea. Perciò i genitori dei compagni di classe della bambina, che frequenta una scuola elementare di Roma, hanno iniziato a organizzare una raccolta fondi per organizzare un volo sanitario e permettere alla bambina di essere curata in Italia.

