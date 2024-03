Crimea, missili Storm Shadow su Sebastopoli. Esplosioni in centro città – Il video

La Russia ha affermato in serata di aver respinto un attacco di dieci missili ucraini contro la città di Sebastopoli in Crimea, penisola annessa nel 2014 da Mosca, i cui detriti hanno ferito un bambino. Il governatore Mikhail Razvozhayev su Telegram ha affermato che «diversi obiettivi aerei sono stati abbattuti». E ha parlato dopo che in rete circolano diversi video che dimostrano il contrario, ovvero esplosioni causati da Storm Shadow nel pieno centro della città. Sembra sia stato colpito il “Centro di informazione e calcolo della flotta russa del Mar Nero“. Sui canali Telegram locali il ponte Kerch – che collega la penisola alla Russia – sarebbe stato chiuso al traffico. Uno degli obiettivi colpiti potrebbe essere il quartier generale dell’810a brigata di fanteria navale, ma non si esclude che siano state danneggiate anche navi militari.

