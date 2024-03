Il video della rissa tra ragazzine nel Bresciano, accoltellata una 14enne. I coetanei non intervengono e filmano con i cellulari

Una fermata dell’autobus trasformata in un ring da combattimento. È quello che è successo giovedì 21 marzo a Roè Volciano, un piccolo comune in provincia di Brescia, dove due ragazzine di 14 e 15 anni si sono picchiate mentre decine di loro coetanei assistevano in cerchio senza intervenire o, in alcuni casi, riprendevano la scena con il cellulare. Nel filmato della rissa che ha iniziato a circolare in rete si vedono le due ragazzine prendersi per i capelli e darsele di santa ragione. Al centro della contesa, stando a quanto trapelato finora, ci sarebbe un ragazzino su cui entrambe avrebbero messo gli occhi. Mentre si picchiano, le due studentesse si insultano animatamente, con i loro compagni di scuola che si esaltano e chiedono a gran voce «un secondo round».

A un certo punto, la situazione degenera: la più grande cerca qualcosa nello zaino e si scaglia contro l’altra ragazzina con un coltello a scatto. Nove coltellate, di cui quattro vanno a segno, colpendo una gamba, un braccio e i fianchi. Anche di fronte a questo, però, c’è chi ride e sembra divertirsi: «C**zo ma è un coltello, voleva fare un omicidio», dice una voce in sottofondo. Alla fine, dopo circa due minuti dall’inizio della rissa, è un’altra ragazzina a intervenire per dividere le due litiganti e ripristinare la calma. A quel punto, in molti si dileguano per il timore che la polizia possa arrivare da un momento all’altro. Per quanto riguarda le due giovani coinvolte nella rissa: la 14enne è stata dimessa dall’ospedale con alcune ferite da taglio, la 15enne è stata denunciata per lesioni aggravate. A essere coinvolta è anche un’altra ragazzina, amica della 15enne, che ha nascosto il coltello a casa sua ed è stata quindi denunciata per favoreggiamento.

Leggi anche: