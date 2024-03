Eleonora Giorgi verso l’operazione per il tumore al pancreas: «Dopo la chemio, il mio corpo ha reagito bene: ci dobbiamo sbrigare»

«Ho un po’ di paura» ammette Eleonora Giorgi che ha annunciato a Verissimo su Canale5 di doversi sottoporre a un primo intervento per il tumore al pancreas di cui soffre. L’attrice ha spiega che l’operazione arriva dopo aver iniziato il percorso di cure, non privo di momenti complessi, come aveva raccontato in passato, soprattutto con alcune sedute di chemioterapia. «Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali – ha detto in collegamento con Silvia Toffanin – Ora ho questa super-operazione. Ringrazio Dio, i medici e la scienza che l’hanno resa possibile».

L’attrice ha ricordato di aver iniziato la chemioterapia ormai da quattro mesi e ora i risultati positivi le stanno dando l’occasione per andare in sala operatoria: «Il mio corpo ha reagito bene e quel maledetto tumore si è un po’ necrotizzato ed è meno reattivo. È un po’ intontito e alle corde. Ci dobbiamo sbrigare e toglierlo. In italia su questo tipo di operazioni abbiamo risultati molto alti – dice Giorgi – sono fiduciosa. E sono felice che sia possibile. Ci vorrà tempo e ci vorrà pazienza dopo l’operazione, ma i medici hanno detto che recupererò».

Leggi anche: