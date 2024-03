Firenze, 24 ore senza cellulari e Internet: la sfida (superata) di due classi di seconda media

24 ore senza connessione. Niente TikTok, Instagram e pure Whatsapp. Due classi di seconda media della scuola media Pieraccini di Firenze hanno aderito al progetto ETwinning, proposto dalla Commissione europea, il cui obiettivo è incoraggiare gli istituti d’Europa a creare progetti collaborativi basati sull’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’ardua sfida, portata a termine da studenti tra i 12 e 13 anni, prevedeva un intero giorno senza web. A scuola, dove il cellulare è vietato, ma anche a casa. Una sorta di «sconnessione day», a favore della vita offline.

I risultati

Sei su studenti hanno mollato quasi subito, scrive il Corriere Fiorentino. Il resto, professori compresi, hanno portato a termine l’esperimento. «Abbiamo studiato più del solito, letto, dormito nel pomeriggio, siamo stati più tempo tra amici e familiari, abbiamo svolto con più attenzione le attività sportive, siamo usciti a prendere una boccata d’aria», hanno raccontato. Non sono, però, mancate le difficoltà: «Per esempio – affermano – non abbiamo potuto scrivere ad alcuni amici, in alcuni momenti ci siamo sentiti isolati, abbiamo sentito la mancanza di un oggetto che siamo abituati a tenere sempre tra le mani». Secondo il sondaggio svolto dalla docente di inglese, responsabile del progetto, per il 51 per cento dei giovani la “disconnessione” è risultata difficile, il 90 per cento l’ha invece ritenuta utile. «Molti hanno detto di essersi sentiti più rilassati – ha detto l’insegnante -. Questa sfida ha dimostrato che è possibile “disintossicarsi” dalla Rete», ha concluso.

Foto copertina: © Mikael Damkier | Dreamstime.com

Leggi anche: