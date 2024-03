Edoardo Galli: il 17enne scomparso a Colico e l’ipotesi della fuga in Russia dopo le ricerche online

Edoardo Galli, 17 anni, è scomparso giovedì 21 marzo da Colico in provincia di Lecco. È alto 1 metro e 80 centimetri, pesa 65 chili e porta occhiali fotocromatici. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto jeans, una camicia marrone, delle scarpe Adidas. Ha con sé il cellulare che però risulta spento. Il giorno della scomparsa è uscito per andare a scuola a Morbegno in provincia di Sondrio. Ma al liceo che frequenta non è mai arrivato. Alcuni testimoni raccontano di averlo visto salire su un treno per Milano. Mentre da casa manca il suo sacco a pelo. Negli ultimi giorni, dicono i genitori, su Internet aveva effettuato ricerche sulla guerra in Ucraina. La mamma di Edoardo è di origine russa. E il ragazzo ha il doppio passaporto.

«Pacifista convinto»

I genitori dicono che il ragazzo era un «pacifista convinto». Edoardo Galli aveva anche visitato siti che spiegavano come sopravvivere in montagna, come nutrirsi e quanti giorni si può stare senza mangiare e bere. Negli ultimi tempi, dicono i genitori, aveva amato le escursioni a scuola nei boschi della Valtellina. Da ieri i carabinieri, i vigili del fuoco e la protezione civile lo cercano in quella zona. Tra loro c’è anche il campione italiano di Trial Matteo Garattarola. Sono in arrivo anche i droni con il visore notturno. «Torna che ti stiamo aspettando tutti», ha detto il padre in un appello a Chi l’ha visto?. Le operazioni sono seguite con ansia a Colico, nell’alto lago lecchese, e a Morbegno (Sondrio), dove il 17enne va a scuola, frequentando il liceo Nervi-Ferrari. Le ricerche sono concentrate nella zona dell’Alpe Giumello, in quota, sui monti dell’Alta Valsassina, in provincia di Lecco.

Colico e Morbegno

La Prefettura di Lecco invita «chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo» a darne pronta comunicazione alla stazione dei carabinieri di Colico, al numero 0341 940106. Lo studente non ha problemi a scuola, anzi risulta tra i migliori nella sua classe. In base alle informazioni diffuse dai conoscenti del ragazzo sui social, Edoardo «potrebbe essersi avventurato da solo in montagna, perché nei giorni precedenti ha navigato a lungo su siti di montagna con le seguenti parole chiave: quanto a lungo può sopravvivere una persona senza cibo in montagna, pericoli della montagna, costruire rifugi di sopravvivenza», si legge nel post dell’Associazione Penelope. Il giovane non avrebbe grande esperienza alpina e non risulta abbia preso cibo o acqua e potrebbe doverli comprare. Avrebbe portato con sé quindi soltanto il sacco a pelo scomparso da casa.

