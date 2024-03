Cristiano Ronaldo furioso per la sconfitta col Portogallo, il gestaccio a fine partita contro il quarto uomo – Il video

È una furia Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta del suo Portogallo contro la Slovenia. Per quanto fosse un’amichevole, Cr7 si è sentito derubato per quel 2-0, prendendosela soprattutto con la gestione arbitrale. A decidere la partita sono stati i gol di Cerin ed Elsnik, contro i quali anche la presenza in campo di Ronaldo per l’intera gara non è bastata. E dopo il triplice fischio, il portoghese ha lasciato il campo inveendo contro tutti, gesticolando e sbraitando anche contro i tifosi che lo avevano preso di mira. Quando ha incrociato il quarto uomo sulla strada verso il tunnel per gli spogliatoi, Ronaldo sembra perdere la pazienza ancora una volta. Il portoghese sembra fare un gestaccio un po’ camuffato, mostrandogli il dito medio assieme all’indice.

