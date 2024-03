Esce di strada e si ribalta un pullman Flixbus, tragedia in Germania: «Almeno 5 morti»

È di almeno cinque morti il bilancio provvisorio dell’incidente avvenuto in Germania che ha coinvolto un pullman della società Flixbus. Secondo l’agenzia tedesca Dpa, il pullman viaggiava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz in direzione Monaco lungo l’autostrada A9. Era partito da Berlino ed era diretto a Zurigo. L’incidente è avvenuto vicino a Lipsia, dove il pullman avrebbe dovuto fare scalo alle 10 circa, secondo la Bild. Per ragioni ancora sconosciute, il mezzo si è scontrato contro gli alberi ed è finito fuori strada, ribaltandosi. Nell’incidente diversi passeggeri sono rimasti feriti, come riferisce la polizia.

Nello stesso tratto autostradale c’era stato un altro incidente che aveva coinvolto un pullman di Flixbus. Come ricorda la Bild, anche in quell’occasione nel maggio 2019 il pullman si era ribaltato. Era morta una donna e più di 70 persone erano rimaste ferite, alcune in modo molto grave. Un portavoce della compagnia di trasporto lowcost, Sebastian Meyer, ha dichiarato che al momento «le circostanze dell’incidente non sono ancora note. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locali e i soccorritori sul posto e faremo tutto il possibile per chiarire rapidamente e completamente la causa dell’incidente. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite da questo incidente e alle loro famiglie».

