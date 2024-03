Belgorod di nuovo sotto attacco, un’auto e un palazzo in fiamme: cosa succede nella regione al confine tra Russia e Ucraina – I video

La città di Belgorod, nell’estremo sudovest della Russia al confine con l’Ucraina, sarebbe di nuovo sotto attacco. In alcuni video circolati sui canali social e condivisi dal canale Nexta Tv di sente il suono delle sirene d’allarme e si vede la corsa ai rifugi di alcuni cittadini; in altri, si vedono un’auto e il tetto di un edificio andare a fuoco. Potrebbero essere stati colpiti da un nuovo attacco con droni o colpi d’artiglieria, come avvenuto ripetutamente negli ultimi mesi. Nella regione sono attivi gruppi di «partigiani» russi pro-Ucraina, che sfidano così da lontano il potere di Putin e la sua guerra al Paese confinante. Per il momento gli attacchi non sono stati confermati né smentiti dalle autorità locali.

Leggi anche: