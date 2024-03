Roma, all’Università La Sapienza piove in aula, l’ombrello e l’ironia degli studenti della T1 – Il video

Oggi a Roma c’è un forte maltempo e nelle aule dell’Università La Sapienza, a Roma piove sulle sedie. A denunciarlo sono gli studenti, con dei filmati che vengono condivisi sui social e rilanciati nelle pagine Instagram dei collettivi e su Welcome to Favelas. «L’episodio di oggi dimostra che anche le già insufficienti aule disponibili non sono utilizzabili, a tal punto che la pioggia interrompe la lezione e crea disagi per studenti e docenti», si legge nella clip postata su Instagram da Sinistra Universitaria Sapienza. Nelle immagini si vede una sedia nell’aula T1, coperta da un ombrello, mentre dal soffitto cade la pioggia. «Il diritto allo studio è ancora una volta minato. È inaccettabile che nell’Ateneo più grande d’Europa si verifichino ancora queste gravi situazioni e che l’edilizia dei nostri spazi non soddisfi le esigenze di chi vive la Sapienza quotidianamente», aggiunge poi l’associazione studentesca Su. Ma l’aula T1 non è l’unica colpita dal maltempo. «Oggi a causa della pioggia nell’aula A di Patologia Generale è uscita acqua dalle fogne e la lezione è stata sospesa», scrive in un post su Instagram l’Unione degli Universitari Sapienza. Nel video si vede l’acqua scorrere tra le file di sedie nell’aula di medicina. L’Udu informa di aver «già segnalato il problema all’amministrazione».

La risposta dell’Ateno

Sul caso l’Ateneo ha assicurato di essere intervenuto rapidamente «per effettuare la riparazione di una parte della copertura danneggiata dalle forti piogge. I lavori sono attualmente in corso e l’aula sarà presto agibile. Il danneggiamento riguarda una delle due tensostrutture collocate sul pratone della città universitaria che saranno smontate per essere sostituite con le quattro nuove aule in corso di realizzazione in via Cesare De Lollis nel lotto di proprietà Sapienza. Il progetto, approvato in sede di conferenza dei servizi, prevede la realizzazione di 3 nuove aule da 110 posti e 1 aula da 145 posti».

Leggi anche: