Sarà Annalisa la madrina del Pride romano: «Sinceramente» l’inno ufficiale della manifestazione

Annalisa sarà la madrina del Roma Pride del prossimo giugno e Sinceramente l’inno ufficiale. Quella riservata alla cantante savonese è una nomina speciale, essendo questa la 30esima edizione della manifestazione. Un 2024 che si appresta a brillare come il precedente biennio per Annalisa, 38 anni, ex Amici di Maria De Filippi, 38 dischi di platino all’attivo, undici dei quali conquistati grazie alla trilogia di hit che l’ha vista diventare una delle protagoniste assolute della scena pop italiana: Bellissima (2022, 4 dischi di platino), Mon Amour (2023, 5 dischi di platino) e Sinceramente (doppio disco di platino) con cui lo scorso febbraio ha conquistato il gradino più basso del podio all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Un brano che sta vivendo più vite, così come fanno i grandi tormentoni in quest’epoca moderna di musica fluida che non conosce confini. Così dopo la versione spagnola, uscito proprio alla vigilia dell’ultima serata del Festival, una settimana fa Sinceramente è stato pubblicato in versione francese in featuring con la belga Olivia Stone – anche lei protagonista di un talent, in questo caso The Voice -, versione che venerdì uscirà remixata da Bob Sinclar. Tre anni da incorniciare dunque, uno status raggiunto dopo anni di presenza sul mercato oggettivamente sfocata, il tentativo sul mercato internazionale, forte anche della sua presenza, storica, nella top 100 globale di Billboard USA come prima donna italiana della storia e poi naturalmente un tour in partenza il prossimo 10 aprile. Annalisa toccherà le principali città italiane con concerti già esauriti a Firenze, Milano, Bari, Napoli, Roma e Padova, mentre a maggio sarà per la prima volta all’Arena di Verona con due appuntamenti: il 14 maggio (altro sold out) e il 20 maggio.

