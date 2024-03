Crimea, aereo militare russo precipita davanti alla costa di Sebastopoli – Il video

Il ministero della Difesa russo non ha rilasciato commenti su quanto accaduto: una delle ipotesi è che sia stato abbattuto per errore dalla contraerea di Mosca

Un caccia militare russo è precipitato in Crimea, davanti alla costa della città di Sebastopoli, per cause ancora da chiarire. A confermare l’incidente è stato il governatore della città Mikhail Razvozhayev: «Vedo che i social media ucraini pubblicano molte cose diverse, non c’è stato alcun danno a strutture civili». Il politico ha anche dichiarato che il pilota dell’aereo si è eiettato prima che il velivolo si distruggesse al suolo e si è salvato. Secondo quanto riferisce il media Baza, si tratterebbe di un Sukhoi Su-35, che nei video condivisi sui social si vede avvolto dalle fiamme mentre precipita. L’impatto è avvenuto in mare, a 200 metri dalla costa. Il ministero della Difesa russo non ha commentato l’accaduto, e neanche le Forze di difesa ucraine, né il governatore Razvozhayev ha dato ulteriori dettagli. Baza cita il canale Telegram anonimo VChK-OGPU secondo cui potrebbe essersi trattato di un incidente: il caccia potrebbe esser stato abbattuto dalla difesa aerea russa.

