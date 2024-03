Gaffe del premier libanese all’aeroporto di Beirut, accoglie la segretaria e la scambia per Giorgia Meloni – Il video

Najīb Mīqātī, primo ministro del Libano, si trova sulla pista dell’aeroporto di Beirut: attende ai piedi dell’aereo della Repubblica italiana l’uscita di Giorgia Meloni e della sua delegazione dal velivolo, in missione nel Paese mediorientale. Quando vede una donna scendere le scale, le va incontro e la saluta con un abbraccio. Lei è in visibile imbarazzo e, dopo aver ricambiato il saluto, abbandona il tappeto rosso tra le risate. Mīqātī viene avvisato da una sua assistente di aver scambiato la segretaria particolare di Meloni, Patrizia Scurti, per la presidente del Consiglio italiana. Il saluto previsto dal cerimoniale è da rifare. Passa poco tempo prima che dall’aereo sbuchi finalmente la vera premier italiana. Mīqātī adesso va a colpo sicuro: stretta di mano, abbraccio e sorriso a favore di telecamere: può iniziare la visita ufficiale della delegazione del governo italiano in Libano.

Fonte video: TikTok/@newsgate0

