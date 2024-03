Massimo D’Alema e Umberto Smaila festeggiano insieme. Il cantante: «I partiti passano i personaggi importanti restano» – Il video

Umberto Smaila tesse le lodi di Massimo D’Alema. Ma non è la festa dell’ex presidente del Consiglio, bensì quella di un caro amico di entrambi: l’imprenditore Giuliano Martinelli che ha soffiato 60 candeline. Il vino, il mare, tutte passioni che il cantante, dichiara di avere in comune con il politico. «Ecco perché sei molto simpatico», dichiara Smaila. Le immagini del momento di festa stanno diventando virali sui social. «I partiti passano – spiega l’artista – i personaggi importanti restano». Per il suo compleanno Tartufi, riporta Umbriaon, ha organizzato negli spazi del suo stabilimento un grande evento con musica, buon cibo, grande allegria e soprattutto tanta beneficenza. Questo è stato per l’appunto chiesto dall’imprenditore del tartufo: un’offerta libera da devolvere alle associazioni di volontariato sociale.

(video @NMasiani /X)

Leggi anche: