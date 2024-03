Roma, voragine al Quadraro: due auto inghiottite

Succede in via Sestio Menas. La polizia transenna l’area

Una voragine di circa dieci metri di larghezza e dieci di profondità si è aperta stanotte intorno all’una in via Sestio Menas in zona Quadraro a Roma. Le pattuglie della polizia locale del Tuscolano e del Prenestino sono intervenute per mettere in sicurezza l’area. Due auto in sosta, una Dacia e una Renault, sono finite nella fossa. Gli agenti hanno chiuso la strada. L’area verrà transennata dopo la rimozione dei veicoli.

