«Avete le mani sporche di sangue»: Biden, Obama e Clinton contestati dai manifestanti pro-Gaza – Il video

«Vergognati, Joe Biden». Queste le parole di protesta che si alzano, più volte, dalla platea del Radio City Music Hall di New York, durante l’evento di raccolta fondi per la campagna elettorale del presidente degli Stati Uniti con i tre presidenti democratici Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton insieme sullo stesso palco per raccogliere 25 milioni di dollari. L’evento, organizzato da Anna Wintour di Condè Nast, ha visto la partecipazione di diverse personalità dello spettacolo. Si è concluso con un dialogo tra i tre presidenti, moderato dal conduttore Stephen Colbert, più volte interrotto. «Avete le mani sporche di sangue», grida una donna dalla platea. La protesta non si è mai fermata per tutta la durata dell’evento soprattutto all’esterno del teatro. Cori accompagnati dal suono dei tamburi, bandiere e striscioni contro la politica estera e militare adottata dagli Stati Uniti. Non solo manifestanti Free Palestine, per esprimere il dissenso contro la guerra a Gaza, ma anche contro il rischio di guerra nucleare con la Russia.

Leggi anche: