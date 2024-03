Caccia italiani intercettano due aerei russi nel Mar Baltico, l’allarme dal comando Nato in Germania

Si tratta di due casi in 24 ore che hanno coinvolto gli F-2000 italiani, rientrati poi nella base in Polonia

Decollo per gli Eurofighter dell’Aeronautica militare italiana schierati nella base polacca di Malbork – che assicura la sicurezza dello spazio aereo dei Paesi Nato – dopo una doppia intercettazione di aerei russi nel Mar Baltico. L’allarme è stato lanciato dal centro di comando dell’Alleanza Atlantica in Germania nelle mattinate di ieri, giovedì 28, e oggi, 29 marzo, per un velivolo non identificato, a quanto appreso proveniente dalla Russia, in volo sulle acque internazionali del Mar Baltico.

Una volta identificati gli aerei russi, gli F-2000 italiani hanno fatto rientro nella base in Polonia. Non è la prima volta che un velivolo proveniente dalla Russia viene scortato dall’Aeronautica militare italiana fuori dallo spazio aereo Nato. Il 21 settembre scorso, una coppia di caccia F35A italiani, della task force air 32° Wing si è alzata in volo per un “alfa scramble” allo scopo di intercettare altri due aerei russi.

Foto copertina: ANSA/Giuseppe Lami | Caccia F35 italiani nell’operazione NATO del 2019

