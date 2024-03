Trovate a Napoli le due ragazzine scomparse nel ravennate. Sane e salve in un bed and breakfast

Stanno bene e sono sane e salve a Napoli le due ragazzine che si erano allontanate mercoledì scorso dalle loro famiglie, in Romagna. I carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno le hanno trovate in un bed and breakfast di corso Arnaldo Lucci, non lontano dalla stazione centrale di Piazza Garibaldi. Proprio a Napoli e nelle zone vicine si erano concentrate presto le ricerche della 12enne di Fusignano Michelle Carlucci e dell’amica 13enne Sofia Rivera Alvares, di Cotignola. Le due avrebbero dovuto entrare a scuola ad Alfonsine (Ravenna) la mattina del 27 marzo ma in classe non arrivarono mai. Dopo gli appelli sui social a indicare con chiarezza la pista di Napoli fu un messaggio che Michelle aveva inviato, secondo un familiare, ad un’altra ragazza conosciuta online, dicendole che la voleva andare a trovarla nel capoluogo campano. Così come le celle telefoniche dei cellulari della giovani erano state rilevate in Campania.

«Le piace Napoli, i cantanti, le persone»

Stasera la madre di Sofia aveva lanciato un appello al TGR Romagna e aveva dichiarato che la figlia parlava continuamente di Napoli «le piacevano le sue canzoni, le piacevano le persone, tutti quei cantanti». «Voglio ringraziare il comandante provinciale dei Carabinieri Andrea Lachi, le due compagnie di Ravenna e Lugo, il Nucleo investigativo che in stretta sinergia con i Carabinieri di Napoli e sotto il coordinamento del Procuratore della Repubblica Barberini hanno ritrovato a Napoli le due ragazzine di Alfonsine e Cotignola allontanatesi mercoledì scorse dalla provincia di Ravenna» ha dichiarato il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa che non ha mancato di elogiare la «straordinaria professionalità dei nostri militari».

