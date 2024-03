San Fiorano (Lodi), bimba di nove mesi trovata morta nel lettino: era stata da poco dimessa dall’ospedale

Tragedia a San Fiorano, in provincia di Lodi, dove una bimba di 9 mesi è stata trovata morta questa mattina, venerdì 29 marzo, nel lettino dai suoi genitori. La piccola era stata portata con la febbre alta e problemi respiratori al Pronto soccorso dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza ieri sera. Dopo aver passata la notte in osservazione, i medici hanno deciso di dimetterla all’alba. Ma nelle ore successive la situazione è precipitata: i genitori, che hanno altri 4 figli, hanno trovato la bimba senza vita nel suo letto. Inutile l’arrivo dell’eliambulanza e la corsa all’ospedale di Codogno, nel Lodigiano. Il procuratore della Repubblica della provincia lombarda, Maurizio Romanelli, ha disposto l’autopsia sul cadavere per cercare di stabilire l’esatto motivo del decesso. La salma è stata trasferita all’istituto di Medicina legale di Pavia. «Siamo tutti scosso per quello che è accaduto – afferma Mario Ghidelli, sindaco di San Fiorano -. Conosciamo la famiglia, che vive qui solo qualche anno. È una tragedia che lascia senza parole», conclude.

