Pordenone, 12enne trovata morta nel letto: da giorni aveva un forte dolore al ginocchio

Una bambina di 12 anni, cittadina statunitense e residente a Prata di Pordenone con la famiglia, è stata trovata senza vita nel suo letto dai genitori quando sono andati a svegliarla martedì 5 marzo mattina per andare a scuola. Il decesso è stato già segnalato alla Procura. La bambina era una giocatrice di football americano presso i campi della base aerea statunitense di Aviano. Venerdì scorso, dopo un allenamento, aveva accusato un forte dolore al ginocchio che non accennava a sparire. Per questo due giorni dopo, domenica, i genitori l’hanno portata in ospedale per gli accertamenti. Dopo la visita, la 12enne è ritornata a casa. Secondo i primi accertamenti, il padre avrebbe chiamato i soccorsi intorno alle 9.30. Il personale sanitario lo ha guidato al telefono nelle manovre di rianimazione, inviando sul posto nel frattempo un’ambulanza e un’automedica. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso, che sembrerebbe esser avvenuto nel corso della notte.

