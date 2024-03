Cina, il nuovo agente di polizia è un cucciolo di cane Corgi. E Fuzai diventa una star social – Il video

Fuzai. Così si chiama il cucciolo di Corgi diventato viralissimo sui social dopo essere stato reclutato come cane poliziotto di riserva nella città di Weifang, nella provincia cinese dello Shandong. In pochissimo tempo ha conquistato i cuori degli utenti cinesi, diventando una vera e propria star popolare su social network come Weibo e Douyin. Nonostante l’atmosfera seria e rigida associata alla sicurezza in Cina, tutt’altro che gradevole ai suoi cittadini, Fuzai pare abbia portato tra la popolazione una ventata di positività e ironia. Iniziando il suo addestramento a soli due mesi di età, il giovane Corgi è riuscito a dimostrare un livello impressionante di dedizione e affidabilità nel settore già a sei mesi. Superando molti dei suoi simili.

«Le zampe corte? Ecco perché sono utili»

Attualmente, viene sottoposto ad almeno due sessioni di addestramento al giorno. Sul fronte online, l’account ufficiale di Fuzai su Douyin, gestito dalla polizia di Weifang, presenta altri cuccioli in formazione, tra cui Coffee, un segugio, e Dumpling, un esperto cane per il rilevamento di esplosivi. «La sua forte adattabilità ambientale, il suo desiderio di possedere oggetti e la sua passione per il cibo sono caratteristiche particolarmente favorevoli e utili alla formazione», ha dichiarato Wang Yanan, capo della base cinofila della polizia di Weifang, citato dal China Daily. Inoltre le sue zampe corte, solo all’apparenza svantaggiose, «gli danno anche un vantaggio rispetto agli altri cani nella ricerca in spazi ristretti».

Leggi anche: