Donald Trump pubblica un filmato di Biden con mani e piedi legati: l’ex presidente Usa di nuovo travolto dalle polemiche – Il video

Donald Trump è di nuovo al centro delle polemiche. E anche questa volta è tutta colpa dei toni della sua campagna elettorale, che definire “sopra le righe” è un eufemismo. Nei giorni scorsi, l’ex presidente americano ha pubblicato sul suo social media Truth un video nel quale si vede il portellone di un pick-up sul quale campeggia in bella vista la scritta «Trump 2024» e una bandiera americana. Fin qui tutto bene, se non fosse che poco più sotto c’è l’immagine del presidente Joe Biden disteso su un fianco e con mani e piedi legati a una corda. «Trump incita regolarmente alla violenza politica ed è ora che la gente prenda questa cosa sul serio», ha commentato senza troppi giri di parole Michael Tyler, direttore delle comunicazioni della campagna Biden. Per poi aggiungere: «Basta chiedere agli agenti di polizia del Campidoglio che sono stati attaccati mentre proteggevano la nostra democrazia il 6 gennaio».

La risposta dello staff di Trump

Nel breve testo che accompagna il post pubblicato sui social media, Trump suggerisce che il video è stato girato a Long Island, New York, dove l’ex tycoon si è recato di recente per partecipare ai funerali di un poliziotto ucciso. Alle polemiche suscitate dal filmato in questione ha risposto Steven Cheung, portavoce della campagna elettorale di Trump: «Quell’immagine era sul retro di un pick-up che viaggiava lungo l’autostrada. I democratici e pazzi lunatici non solo hanno invocato una spregevole violenza contro il presidente Trump e la sua famiglia, ma stanno effettivamente utilizzando come arma il sistema giudiziario contro di lui».

