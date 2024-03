Il ritorno di Papa Francesco dopo l’assenza dalla via Crucis: Veglia pasquale e messa della domenica con i fedeli

Già da stasera, sabato 30 marzo, papa Francesco tornerà in pubblico a celebrare i riti della tradizione cattolica, dopo la rinuncia dell’ultimo minuto a presenziare la via Crucis di Roma. La sala stampa vaticana ieri sera ha annunciato che il Pontefice non si sarebbe recato alla processione, lasciando i fedeli che lo aspettavano al Colosseo delusi e soprattutto preoccupati. Nel comunicato veniva spiegato che la scelta serviva anche a preservare la salute del Papa, affaticato per le due ore della celebrazione della Passione del Signore nella basilica, in vista dei riti di sabato e domenica. Tra le ragioni del forfait, anche la volontà di non esporsi al freddo e all’umidità durante la processione della via Crucis. In giornata è stata poi confermata la presenza del Santo Padre alla Veglia pasquale in programma questa sera nella Basilica vaticana alle 19.30 e anche gli appuntamenti successivi. Domani, 31 marzo, il Papa è atteso alle 10 alla messa della domenica di Pasqua in piazza San Pietro e alle 12 dal messaggio pasquale e dalla benedizione Urbi et orbi dalla loggia centrale della Basilica vaticana.

