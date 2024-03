Lo sciopero nazionale dei supermercati alla vigilia di Pasqua

L’intera giornata di astensione dal lavoro per oggi, 30 marzo

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato per oggi, sabato 30 marzo, una giornata di sciopero nei supermercati. L’astensione dal lavoro viene proclamata dopo al rottura del tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale della Distribuzione moderna organizzata. Che è scaduto dal 2019 ed è atteso da 240 mila lavoratori di Federdistribuzione. I sindacati hanno così proclamato uno sciopero nazionale che sarà attuato «mediante l’astensione dal lavoro per l’intero turno». Federdistribuzione parla invece di rottura unilaterale della trattativa sul rinnovo del contratto da parte delle organizzazioni sindacali e giudica «immotivata e irresponsabile la proclamazione di una giornata di sciopero».

Le imprese aderenti all’associazione hanno comunque «deciso di riconoscere ai propri lavoratori un aumento di 70 euro lordi (riparametrati al IV livello) a decorrere dal prossimo mese di aprile a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, mantenendo l’auspicio che le organizzazioni sindacali possano tornare quanto prima al tavolo negoziale con l’obiettivo comune di giungere al rinnovo contrattuale».

