Ecco perché questo video non mostra dei militari minorenni ucraini inviati al fronte da Kiev

Circola un video dove vengono ripresi dei presunti militari minorenni a bordo di un autobus. Secondo la narrazione che circola sui social, sarebbero «carne da macello» dell’esercito ucraino, «minorenni o appena maggiorenni» diretti al fronte. Non è affatto così, in questo articolo spieghiamo perché.

Ecco il testo che accompagna una delle condivisioni del video:

Video e testo provengono dal canale Telegram Comitato per il Donbass Antinazista, precisamente da un post del 29 marzo 2024:

Il canale Telegram italiano prende spunto da un altro canale, il filorusso Fearless John – @European_dissident. Ecco il post originale dove leggiamo:

Ukraine is sending children to war, this kids are not even 20 years of age.

A livello internazionale, e con l’obiettivo di screditare l’amministrazione Biden in vista delle prossime elezioni americane, a diffondere la narrazione dei minorenni inviati al fronte è l’account Twitter/X “Wall Street Silver” (@WallStreetSilv) in un tweet del 29 marzo 2024:

The Biden administration said it would help Ukraine fight Russia to “the last Ukrainian” and that is what it is doing:

Dozens of young men (teens) prepared to go into combat.

Spending another $60 billion on Ukraine won’t change the final result. It will only continue the meat grinder for Ukrainians.