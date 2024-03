Ecco perché questa foto non ritrae Angela Merkel, Theresa May e Dalia Grybauskaite all’Università Georgetown

Circola una foto che pare ritrarre da giovani Angela Merkel, Theresa May e Dalia Grybauskaite. Secondo la narrazione, si trovavano tutte e tre presso l’Università Georgetown negli Stati Uniti tra il 1991 e il 1992. Si tratta di una falsità, diffusa intorno al 2018 per insinuare qualche legame “oscuro” tra le tre leader europee. In questo articolo vi spieghiamo perché si tratta di una bufala.

La foto della giovane Merkel non può essere stata scattata negli USA tra il 1991 e il 1992, soprattutto perché all’epoca la futura cancelliera tedesca aveva 37 anni.

La foto risale al 1972 e ritrae Angela Merkel a Berlino.

May e Grybauskaite sono nate due anni dopo Merkel e non potevano essere compagne di università.

Merkel ha studiato a Lipsia, May a Oxford e Grybauskaite a San Pietroburgo (dopo il 1990 alla Georgetown, ma dopo la caduta dell’Unione Sovietica).

Le ragazze nella foto, insieme ad Angela Merkel, non assomigliano alle altre due leader europee.

Analisi

Ecco uno dei post dove viene condivisa la narrazione falsa sulla foto:

Piccole donne malefiche! Georgetown? Scuola Gesuita d’America. Il presidente onorario? Giuliano Amato, Corte Costituzionale!!

L’immagine condivisa è composta da altre due: uno screenshot di un tweet del 2018 di Antonio Maria Rinaldi (attualmente rimosso) e un collage con le foto delle tre leader europee. Nell’intervento di Rinaldi leggiamo:

Poi dicono che non esistono le “cupole”! Anni 1991-92 tre amiche Angela Merkel, Teresa May e Dalia Gribauskaite (Presid. Lituania) durante il corso studi amministrazione nell’Istituto economia internazionale dell’università Georgetown USA

La foto delle tre giovani

Lo scatto venne pubblicato il 9 dicembre 2015 in una galleria immagini del Time dedicata ad Angela Merkel. Lo scatto non è del 1991 o 1992 come affermava Rinaldi, quando la Merkel aveva 37 anni (nata nel 1954), ma del 1972. Inoltre, non è stata scattata negli Stati Uniti, ma a Berlino.

La foto fa parte dell’archivio fotografico di Joerg Glaescher (Laif.de).

Non hanno studiato insieme

Secondo la narrazione proposta da Rinaldi, tutte e tre avrebbero seguito un corso di «amministrazione nell’Istituto economia internazionale dell’università Georgetown USA». Angela Merkel ha studiato fisica presso l’Università di Lipsia dal 1972 al 1978. Theresa May e Dalia Grybauskaite sono nate nel 1956, due anni dopo Angela, e non potevano essere compagne di università. May frequentò la St Hugh’s College di Oxford, mentre Grybauskaite frequentò l’Università Ždanov (San Pietroburgo) e successivamente la Georgetown University, ma dopo la caduta dell’Unione Sovietica.

Le foto di May e Grybauskaite

La ragazza sulla sinistra è senz’altro Angela Merkel, ma la sua amica nel mezzo non è Theresa May. Quest’ultima è nata nel 1956, due anni dopo Angela, e nelle foto dell’epoca non era affatto simile alla giovane ragazza. Ecco uno scatto del 1971 pubblicato da vari siti britannici come il DailyStar, il The London Economic e il The Sunday Times:

Attraverso questo confronto, è facile comprendere che non si tratti della stessa persona:

Dalia Grybauskaite è nata nel 1956, come Theresa May. Al di là del fatto che nessuna delle tre ha studiato assieme, sia per l’età che per le carriere scolastiche nei loro rispettivi Paesi, non circolano molte foto da giovane della leader lituana. Le uniche disponibili sono state pubblicate da Delfi nel 2014, come la seguente:

Conclusioni

A seguito delle verifiche (e delle critiche) del 2018, Rinaldi cancellò il tweet. Tuttavia, la falsa notizia continua a circolare in italiano ancora oggi. Di fatto, la foto non è stata affatto scattata tra il 1991 e il 1992 negli Stati Uniti e non ritrae insieme Angela Merkel, Theresa May e Dalia Grybauskaite.

