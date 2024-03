Miami Open, Sinner vince la finale contro Dimitrov. Ora è il numero 2 del mondo

Jannik Sinner batte Grigor Dimitrov 6-3, 6-1 e in un’ora e dodici di gioco conquista la finale dei Masters 1000 a Miami. Ma non è l’unica conquista per il giovane campione, che con questa vittoria diventa numero 2 nel ranking Atp superando Alcaraz. Per il talento azzurro si è trattata della terza finale al Masters 1000 in Florida: nel 2021 era diventato il più giovane italiano a raggiungere l’ultimo match del tabellone in questa categoria, ma si era arreso in due set al polacco Hubert Hurkacz. Poi nel 2023 aveva ceduto a Medvedev, per la sesta volta in altrettanti scontri diretti fino ad allora. Da quel momento ha incontrato il russo altre 5 volte, vincendo sempre. L’ultima, in semifinale qui a Miami. Una sfida in cui l’avversario ha mostrato tutta la sua frustrazione e che è valsa all’altoatesino i complimenti di una campionessa come Serena Williams. Prima del russo, ai quarti di finale Sinner ha incontrato e sconfitto il ceco Tomas Machac. Il bulgaro Dimitrov arrivava a questa finale con una striscia di vittorie importante, 20 successi e 4 sconfitte, con la vittoria al torneo di Brisbane e la finale conquistata a Marsiglia. Grazie a questi risultati, il 32enne da lunedì rientrerà nella Top Ten del ranking Atp. Tre i precedenti, prima di questo incontro in Florida, tra Sinner e Dimitrov: il bulgaro vinse nel 2020 a Roma, agli ottavi, poi l’azzurro l’aveva sconfitto nelle successive sfide, entrambe nel 2023, a Miami e a Pechino.

Leggi anche: