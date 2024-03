Masters 1000 Miami: Sinner batte Machac e vola in semifinale

Jannik Sinner ha battuto il ceco Tomas Machac al Masters 1000 di Miami accedendo così alle semifinali. L’azzurro, numero 3 del ranking mondiale, ha superato il ceco Tomas Machac, n.60 della classifica Atp, per 6-4 6-2. In semifinale Sinner affronterà il vincente tra il cileno Nicolas Jarry ed il russo Daniil Medvedev.

Non ci sono mai stati precedenti. L’azzurro: «So cosa aspettarmi da lui»

Sinner e Machac non si sono mai sfidati. Il ceco ha debuttato nel circuito Itf per professionisti nel 2016 e nel 2018 ha vinto tre tornei in singolo nel suo paese. Nel 2019 ha esordito nell’Atp Challenger Tour. «Non ci siamo mai affrontati ma guardo tanto tennis e so cosa aspettarmi da lui», ha detto l’azzurro dopo la vittoria sull’australiano O’Connell. «Sta giocando un ottimo tennis e non a caso in questo torneo ha già battuto Rublev e oggi Arnaldi. E’ solido, inoltre sa gestire bene le partite anche con il vento», ha precisato. Battere O’Connell per Sinner «non è stato facile, era un po’ ventoso e abbiamo avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarci». Le immagini del suo incontro con il campione di wheelchair tennis Alfie Hewitt hanno fatto il giro del mondo. «I veri fenomeni sono loro – ha dichiarato -, fanno sembrare facile una cosa che facile proprio non è. Mi sono sentito fortunato nel fare questa esperienza, spero che sul circuito vengano organizzati questi tornei sempre più spesso. Mi è capitato di vedere le loro partite in Australia… a volte sono molto più divertenti delle nostre».

