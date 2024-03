Taranto, otto denunciati per la maxi-rissa della vigilia di Pasqua: hanno tutti precedenti penali

Sono state denunciate otto persone per la maxi rissa avvenuta ieri, sabato 30 marzo, per le strade di Taranto a poche ore dal termine delle processioni della Settimana Santa. Tre persone sono rimaste ferite, di cui uno alla testa, e hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari presso l’ospedale Santissima Annunziata. I protagonisti dello scontro, appartenenti a due famiglie distinte, si sono affrontati con calci e pugni in una lite furibonda in via Cesare Battisti, nel quartiere Tre Carrare della città. A segnalare gli scontri alle autorità sono stati dei passanti, mentre alcuni residenti hanno documentato quanto accaduto riprendendo la scena con i propri cellulari dai balconi che si affacciano sulla via. Gli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e analizzato le immagini di un video diventato virale sui social media.

Tutti avevano precedenti penali

Nonostante l’intervento tempestivo della polizia, i partecipanti si erano già allontanati dalla via della lite. Le otto persone responsabili della rissa sono risultate tutte con precedenti penali e ora sono state denunciate per rissa aggravata. Le autorità continuano le indagini per individuare eventuali altri responsabili dell’accaduto, nonché per una seconda rissa avvenuta nello stesso luogo poche ore dopo, durante la quale altre due persone hanno riportato ferite e contusioni, soprattutto al volto, e sono state medicate al pronto soccorso.

