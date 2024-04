Leonardo del Vecchio ha sposato Jessica Michel, le seconde nozze dell’imprenditore e la modella con il rito indiano – Le foto

Nozze con rito indiano in Rajasthan per il figlio del compianto patron di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, e l’attrice e top model americana Jessica Michel. «Abbiamo detto sì», si legge nel post su Instagram, condiviso da entrambi. I due hanno postato una foto sui social, che li ritrae in abito bianco e collane di fiori. Nel luglio del 2023 era arrivata la proposta: l’erede 29enne dell’impero dei Del Vecchio aveva, infatti, chiesto alla modella di sposarlo durante una gita in barca al largo della Costiera Amalfitana. Si tratta del secondo matrimonio per Leonardo. La precedente relazione con Anna Maria Baldissera – ereditiera milanese – è finita appena sei mesi dopo il fatidico «sì». I due, all’epoca ventisette anni lui, ventuno lei, si erano sposati con rito civile a settembre 2021, dopo pochi mesi dalla loro conoscenza, avvenuta nella primavera dello stesso anno. Ma era stata la festa esclusiva a Saint-Tropez, nello Château de la Messardière, con musica dal vivo di Giuliano Sangiorgi a far notizia.

Chi è Jessica Michel

Anche per Jessica Michel Serfaty si tratta del secondo matrimonio. La modella era convolata a nozze già a 16 anni con un ragazzo di Little Rock, Ididia Serfaty, e a 18 era diventata mamma di Roman. Influencer, top model ma anche attrice, nel 2010 è arrivata quinta al concorso di bellezza «America’s Next Top Model». La sua relazione con Niall Horan, One Direction, fu criticata dall’ex marito sulle colonne del Daily Mail: «Mia moglie ci ha abbandonati per inseguire il sogno a Los Angeles». Michel ha sempre respinto tutte le accuse: «Non voglio che si pensi che io sia estranea alla vita di mio figlio Roman: gli mando libri e ne acquisto anche per me, dimostrando così il mio impegno nella sua crescita e nel suo benessere», aveva fatto sapere sui media.

