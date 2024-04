Ilaria Salis, Elly Schlein incontra il padre. Sul tavolo due strade per candidarla alle prossime elezioni europee

A parlarne è Repubblica. La maestra antifascista è in carcere in Ungheria. Fonti del partito precisano che il colloquio c’è stato per parlare della «situazione incresciosa in cui si trova la figlia»

La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato il papà di Ilaria Salis. L’indiscrezione è di Repubblica, insieme all’ipotesi di una candidatura per le europee della donna attualmente in carcere a Budapest. Il quotidiano parla di una stretta del Pd sulle liste, con la segretaria che potrebbe rinunciare alla corsa da capolista e la possibilità per Salis di essere presentata nelle isole. Fonti del Pd precisano che l’incontro con il padre Roberto è avvenuto per parlare della «situazione incresciosa in cui si trova la figlia». Qualche giorno fa l’ex segretario Nicola Zingaretti, oggi deputato e presidente della Fondazione Demo, aveva commentato positivamente della docente. «Quello che sta passando – ha dichiarato – è una vergogna, e facciamo bene a tenere alta l’attenzione denunciando l’oscena subalternità del governo. Per quanto riguarda la candidatura, è una valutazione che spetta a lei, alla sua famiglia e al gruppo dirigente del Pd: tutto il resto è rumore di fondo. Perché si tratta di una situazione delicata, da trattare con prudenza e non gettare nel tritacarne. Io non so cosa possa comportare la candidatura per la sua situazione, ma se può esserle utile mi chiedo: perché no?». La candidatura di Ilaria Salis però non sarebbe ancora una certezza. Anzi. Il padre aveva dichiarato ieri all’HuffPost che se sua figlia si candidasse e non venisse eletta, «sarebbe un grave errore, in Ungheria la massacrerebbero». E al Foglio oggi ha detto che Schlein avrebbe «gestito male» la comunicazione, rivelata da Repubblica la settimana scorsa.

In caso di candidatura cosa succede

Su questa candidatura e sulle possibili conseguenze Open ha sondato l’ipotesi con Francesco Clementi, professore di Diritto pubblico italiano e comparato all’Università La Sapienza di Roma e direttore del master in Scienze elettorali e del governo nel medesimo ateneo. «Se divenisse parlamentare europea – ha spiegato – questo non soltanto le consentirebbe di godere delle immunità che l’ordinamento italiano riconosce ai parlamentari italiani, ma anche evidentemente di essere esente, ai sensi dell’art. 9 del medesimo Protocollo che le ho citato, da ogni provvedimento di detenzione o sottoposizione a procedimento giudiziario in un altro Stato membro differente dall’Italia. Tuttavia questa immunità, va ricordato, non è assoluta, senza limiti».

