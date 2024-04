Tutti i meme sulla gaffe del ministro Sangiuliano su Times Square: «Quando uno pensa all’India, pensa ai fichi»

Lo scivolone geografico di Gennaro Sangiuliano non è di certo passato inosservato, nonostante il goffo tentativo di giustificarsi mettendo una toppa peggio del buco. «Se pensiamo a Parigi, pensiamo agli Champs-Elysées e all’Arco del Trionfo, se pensiamo a Londra pensiamo a Times Square», è stato il fantasioso parallelismo durante la presentazione della nuova passeggiata archeologica di Roma di ieri. «Con riferimento al video estratto dalla presentazione della nuova passeggiata archeologica di ieri a Roma nel ricordare luoghi iconici di alcune città durante una risposta ad un gruppo di giornalisti, tra i quali anche il corrispondente del Times, ho messo insieme New York con una delle piazze più famose della capitale inglese, Piccadilly Circus, non a caso chiamata la Times Square di Londra», ha poi tentato di giustificarsi. Immediata l’esplosione dell’ironia social. C’è chi dice ironicamente: «Quando uno pensa all’India, pensa ai fichi», e chi su una foto del Colosseo scrive: «Saluti da Londra!». Ma continuano a moltiplicarsi a vista d’occhio i meme sulla gaffe del ministro, con tantissimi utenti che associano città sbagliate a luoghi iconici e turistici. Ma d’altronde, Sangiuliano è abituato: non è di certo la prima gaffe ci regala al popolo dei social.

