Lividi, sangue, graffi, tumefazione: i 200 selfie che raccontano la violenza di un medico sulla compagna

Un medico è stato arrestato per aver picchiato l’ex compagna fino a farla svenire. Lei, in sedici mesi di aggressioni, ha fotografato tutte le violenze e le ha conservate in un dvd che ha consegnato ai carabinieri. Antonio Ferro Del Giudice, 47 anni, medico della Asl e già gravato da precedenti specifici, è finito in carcere per maltrattamenti e atti persecutori. Nelle immagini conservate dalla vittima si racconta una storia di violenze: schiaffi, pugni, calci. Alla fine la donna ne ha collezionate 200: lividi, sangue, graffi, tumefazioni. In ogni parte del viso, in petto, sulla pancia, dietro la schiena, lungo le gambe, sulle cicatrici delle operazioni per i tumori che ha dovuto subire.

Quegli scatti serviranno al pubblico ministero Giulio Vanacore: «Mercoledì sera siamo usciti, quando mi ha riaccompagnata a casa mi ha chiesto se volessi ritornare con lui, ma gli ho detto di no. Allora mi ha sferrato il primo schiaffo in pieno viso. Poi ha fermato l’auto più volte lungo il tragitto e ogni volta mi ha aggredita sempre con più ferocia», ha raccontato la donna. Che è andata via da novembre 2023, dopo 16 mesi di aggressioni. Lui poi l’ha seguita fino a casa. E lì «ha iniziato a picchiarmi forte fino a farmi perdere i sensi». Anche la madre di lei è stata presa a schiaffi. Finché i vicini non hanno chiamato i carabinieri. Lei lo aveva già denunciato nel giugno 2023. Poi aveva ritirato tutto con la promessa di un percorso psicologico di coppia.

