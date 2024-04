Regionali in Piemonte, il M5s scioglie le riserve e schiera la sua candidata: sarà Disabato la sfidante di Cirio e Pentenero

Nell’election day dell’8 e 9 giugno, oltre alle urne per Europee e Comunali, si vota per rinnovare il Consiglio regionale del Piemonte. Dopo il governatore uscente Alberto Cirio, del centrodestra, e la candidata del Partito democratico Gianna Pentenero, si aggiunge alla corsa per la presidenza Sarah Disabato. I vertici del Movimento 5 stelle, il 6 aprile, hanno sciolto le riserve sulla decisione. Benché fosse la scelta più prevedibile – Disabato è coordinatrice regionale dei 5 stelle e presidente del gruppo consiliare pentastellato a Palazzo Lascaris – il suo nome è stato annunciato solo oggi, in una conferenza stampa a cui ha partecipato anche Chiara Appendino, vicepresidente M5s ed ex sindaca di Torino. Fino a poche ore fa, a contendersi il posto di candidato governatore grillino, insieme a Disabato, c’erano l’ex senatrice Susy Matriasciano, il consigliere regionale Ivano Martinetti e l’ex assessore al Comune di Torino Alberto Unia.

