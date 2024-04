Mara Venier mostra le sue abilità da giocoliera su Instagram – Il video

Sembrano ormai lontane le polemiche sulla censura che Mara Venier, in una puntata di Domenica In post Sanremo, ha applicato all’intervento di Dargen D’Amico. Il cantante stava parlando di politiche migratorie, quando è stato interrotto bruscamente dalla conduttrice: «Qui è una festa. Parliamo di musica!». Seguirono altre critiche per la lettura di un comunicato dei vertici Rai, in cui veniva condannata Hamas, e la conduttrice decise di bloccare i commenti sui social network, di cui è un’utente attivissima. Ma sono lontane, appunto quelle polemiche: ne è dimostrazione anche l’ultimo video pubblicato oggi, 6 aprile, da Mara Venier. Lei si mostra sorridente, in un circolo tennis, intenta a esercitare le sue abilità da giocoliera. Mentre lancia le palline contro un pannello verde, la conduttrice recita – con un po’ di fiato corto – la filastrocca Apelle figlio di Apollo. «Stamattina così», scrive nella didascalia, e augura un «buon sabato a tutti».

Leggi anche: