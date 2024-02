Domenica In, Mara Venier «censura» l’intervento pro-immigrati di Dargen D’Amico: «Ora basta, parliamo di musica» – Il video

È stato un pomeriggio lungo e complicato per Mara Venier, che oggi ha condotto un’edizione speciale del suo programma – Domenica In – direttamente dal Teatro Ariston. Una maratona di quasi sei ore, che ha visto alternarsi sul palco quasi tutti gli artisti in gara al Festival di Sanremo, non senza qualche polemica. Una di queste ha coinvolto Dargen D’Amico, che già dal palco dell’Ariston aveva lanciato un appello per il «cessate il fuoco» a Gaza. Oggi, rispondendo a una domanda rivoltagli da uno degli ospiti in studio, il cantante milanese ha affrontato volentieri anche il tema dell’immigrazione. «Quello che gli immigrati immettono nelle casse dello Stato per pagarci le pensioni è più di quello che spendiamo per l’accoglienza. Queste sono statistiche che andrebbero raccontate», ha detto Dargen nel corso del programma, col piglio di chi aveva voglia di intavolare un lungo e nutrito ragionamento. Ma subito la conduttrice di casa Rai ha mostrato evidenti segni di nervosismo, e la conversazione ha preso tutt’altra piega.

Lo sfogo (in sottofondo) di Mara Venier

Certo Venier doveva sotto attento controllo i tempi serrati della trasmissione. Ma con ogni evidenza D’Amico stava iniziando a “dare fastidio” anche per ragioni più politiche: la sua intemerata pro-immigrazione era evidentemente lontana anni luce dalla visione della maggioranza di governo. Quanto è bastato per far scattare sul chi va la la bionda presentatrice. E così poco dopo che Dargen D’Amico ha iniziato il suo ragionamento, Mara Venier appare l’ha interrotto bruscamente: «Qui è una festa. Parliamo di musica!». Il cantante disorientato prova a giustificarsi: «Quando mi fanno una domanda non riesco a non rispondere». Venier coglie la palla al balzo e devia il discorso: «Figurati non devi scusarti. È che sono domande importanti e a cui bisogna rispondere in maniera dettagliata, ma oggi il tempo non ce lo abbiamo». Cari saluti, e Dargen D’Amico viene gentilmente accompagnato all’uscita del palco. Preme per entrare in scena l’artista successiva, Clara. Ma anche altre considerazioni. Tanto che in sottofondo, col microfono di Mara Venier ancora aperto, si percepisce chiaramente lo sfogo della conduttrice contro gli ospiti in studio, autori delle domande “incriminate”: «Mi mettete in imbarazzo, non vi faccio tornare più», tuona Venier.

Le polemiche su Ghali

Quella di Dargen D’Amico, d’altronde, non è l’unica ospitata che ha creato qualche problema a Mara Venier. Poche ore prima a creare una situazione imbarazzante per lei era stato Ghali, cui gli ospiti in studio hanno chiesto di commentare quello «Stop al genocidio» pronunciato ieri all’Ariston durante l’ultima serata del Festival di Sanremo, e la successiva condanna dell’ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar. «Io sono un musicista ed è da quando sono bambino che parlo di quel che sta succedendo lì, non dal 7 ottobre. La gente ha sempre più paura, pensa che sia un problema dire che si vuole la pace, è assurdo», ha replicato Ghali oggi durante Domenica In. Anche in questo caso, Mara Venier ha provato a metterci una pezza: «Penso che siamo tutti d’accordo quando si parla di pace…», si è affrettata a dire la conduttrice. Una replica non sufficiente per i vertici Rai, con l’amministratore delegato Roberto Sergio che ha diffuso una nota in giornata per ribadire la propria vicinanza e solidarietà al popolo israeliano. Un messaggio che anche la stessa Venier si è trovata a leggere in diretta.

