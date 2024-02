Sanremo 2024, Dargen torna su Gaza: «Il mio messaggio non era politico, ero guidato dall’amore» – Il video

È il turno di Dargen D’amico sul palco del Festival di Sanremo. Ad annunciare il cantautore e autore del brano Onda Alta arriva Diodato: «Sono felice di farlo dopo le belle parole di ieri che condivido pienamente», dice l’autore di Ti muovi riferendosi allo stop alle violenza in Medioriente. Al termine dell’esibizione Dargen D’Amico è inoltre tornato sulla richiesta di «cessate il fuoco» promossa ieri, lunedì 6 febbraio, dal palco dell’Ariston nella prima serata della kermesse. «Io non volevo essere politico, quando ho letto “politico” mi sono preoccupato. In vita mia ho fatto tanti peccati – continua il cantautore -, anche gravi ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica». Il cantautore fa sapere, infine, come sia stato l’amore a guidarlo e «la sensazione che siano sempre più le cose che abbiamo in comune e su quello mi vorrei concentrare», conclude. Il rapper e produttore musicale si è presentato questa sera sul palco con un abito firmato Moschino che rappresenta il mare di notte, la luce di un faro e gli stivali che ricordano il salvagente.

