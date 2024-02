Sanremo 2024, Diodato – «Ti muovi»

La sua Fai rumore non solo aveva trionfato a Sanremo 2020, alla prima conduzione per Amadeus, vincendo anche il premio della critica e della sala stampa. Ma la sua canzone era diventata un inno per tutta l’Italia che combatteva contro il Covid e la solitudine imposta dalle norme di distanziamento sociale. Tutta la Penisola l’ha visto cantare in un’Arena di Verona deserta e ora attende il suo ritorno quattro anni più tardi. A testimonianza del successo del cantante e della sua canzone c’è il viaggio che ha condotto in Cina. La scorsa estate Diodato è sbarcato nel Paese per due concerti, uno nella capitale Pechino e l’altro a Wenzhou, dove è stato accolto da fan in visibilio. Il cantante ha infatti preso parte al più grande festival musicale sulla spiaggia in Cina, l’East Sea Music Festival. Sul palco dell’Ariston quest’anno canterà il brano inedito Ti muovi: «Una ballad, molto energica però. Ogni volta che la canto la sento vibrare dentro e spero arrivi anche a casa», come l’ha descritta. Antonio Diodato, noto a tutti come Diodato, nasce ad Aosta il 30 agosto 1981 ma vive la sua adolescenza a Taranto. A Sanremo esordisce nel 2014 nella categoria Nuove proposte con la canzone Babilonia arrivando secondo dietro a Rocco Hunt e Nu juorno buono. Nel 2018 partecipa tra i Big insieme al trombettista Roy Paci, i due si classificano ottavi con il brano Adesso. Nel 2023 pubblica il suo quinto album, Così speciale, che anticipa il tour di concerti in diverse città italiane ed europee.

Il testo di «Ti muovi» di Diodato

Cosa ci fai qui

Non vorrai mica deludermi

Hai sciolto le catene che abbiamo stretto insieme

Per tenerci lontani

E già mi parli così

Ma a cosa serve ora insistere

Me lo ricordo bene

Il nostro tempo insieme

Me lo ricordo

Ma anche se sai che è inutile

Anche se sai che è inutile

Tu ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Davvero è questo quel che vuoi

Un sorso di veleno e poi

Un altro gioco di parole

Un’altra dose di dolore

Ma ormai sei già nella tempesta

Non puoi pensare a ciò che resta

E vuoi toccare il fondo, andare a fondo, fino in fondo

E ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Che se poi mi trovi, tu ancora mi trovi

Forse un’ultima parte di me crede davvero che sia possibile

Se ancora ci sei,

Se in mezzo a tutto il resto ancora ci sei

Forse esiste una parte di me che spera ancora che sia possibile



