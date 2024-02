Sanremo 2024, il messaggio di Dargen D’Amico per Gaza: «Cessate il fuoco. Il silenzio è corresponsabilità» – Il video

Dargen D’amico porta al Festival di Sanremo un pezzo dance dal titolo Onda Alta che parla di immigrazione e dal palco dell’Ariston lancia un messaggio: «Questo brano lo dedico alla mia cuginetta che adesso è a studiare a Malta. Ha avuto questa grande fortuna, ma non tutti i bambini ce l’hanno», sottolinea il rapper, produttore e cantautore al termine della sua esibizione. «Nel Mar Mediterraneo ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua, senza cibo – continua -. E in questo momento il nostro silenzio è corresponsabilità. La storia, Dio, non accettano la scena muta: cessate il fuoco». È la sua seconda partecipazione dopo l’edizione del 2022 dove era arrivato nono grazie a Dove si balla (6 dischi di platino), ma già nel 2021 era entrato all’Ariston come autore di Dieci di Annalisa e Chiamami per nome di Fedez e Francesca Michielin.

