L’ambasciata d’Israele contro Sanremo. «Vergognoso strumentalizzare il Festival per diffondere odio»

«Ritengo vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile. Nella strage del 7 ottobre, tra le 1200 vittime, c’erano oltre 360 giovani trucidati e violentati nel corso del Nova Music Festival. Altri 40 di loro, sono stati rapiti e si trovano ancora nelle mani dei terroristi», ha scritto su X l’ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar. «Il Festival di Sanremo avrebbe potuto esprimere loro solidarietà. È un peccato che questo non sia accaduto». Ieri sera Ghali, dopo aver cantato il brano Casa Mia, ha invocato dal palco un cessate il fuoco dichiarando: «Stop al genocidio».

Sostegno al cantante da parte di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare di Avs, che ritiene il messaggio diffuso coraggioso. Ecco qui il momento della dichiarazione, dopo l’esibizione:

Ghali conclude con un appello:

STOP AL GENOCIDIO!

In realtà l’intervento dell’artista è solo uno di una lunga serie di interventi sul conflitto che coinvolge Israele contro Hamas. Sempre nella finale, durante l’esibizione del rapper Tedua, ospite (non in gara) sulla nave da crociera, è comparsa una bandiera palestinese tra il pubblico. E nel corso delle cinque serate spesso sono stati fatti appelli per la pace, in particolare da Dargen D’Amico.

