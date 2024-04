Termini, borseggiatrici picchiano a sangue una donna: aveva sventato il loro tentativo di furto – Il video

Quasi derubata, poi picchiata: questo il destino di una donna pestata a sangue nella fermata metro di Roma Termini, per essersi opposta al borseggio da parte di un gruppo di donne. L’episodio risale a venerdì. Le crude immagini dell’aggressione sono state catturate in un video, poi pubblicato dal seguitissimo profilo di «Welcome to Favelas». In esse si vede la donna rimanere a terra, perdendo sangue, mentre le giovani impunite continuano a gridarle contro. Si tratta dell’ennesimo episodio di furto da parte delle borseggiatrici: all’allarme nella metro milanese si sommano le segnalazioni nella capitale e nelle altre grandi città. Pochi giorni fa, in un video le borseggiatrici si vedevano circondare e minacciare un turista. Ieri, 5 aprile, il Corriere ricorda invece come è arrivata la sesta condanna per una borseggiatrice che dovrebbe scontare una pena detentiva di 20 anni, ma non è mai stata in carcere a causa di 6 gravidanze consecutive.

