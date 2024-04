Vladimir Luxuria è la prima conduttrice transgender: «Ma non ho “fatto fuori” Ilary Blasi»

Vladimir Luxuria è la prima conduttrice transgender. Scelta da Pier Silvio Berlusconi, da lunedì 8 aprile condurrà L’Isola dei Famosi su Canale 5. Luxuria spiega al Corriere della Sera che non ha “fatto fuori” Ilary Blasi: «Quest’idea del mondo dello spettacolo che appena uno gira le spalle bisogna accoltellarlo non mi appartiene, io il coltello lo uso solo per affettare il pane. Non ho fatto fuori Ilary come lei non aveva fatto fuori Alessia Marcuzzi. Tocca qua, tocca là. Oggi tocca a me». Poi spiega perché all’anagrafe si chiama Wladimiro: «Me lo sono chiesta anche io tante volte come mai. Si chiamava così mio nonno paterno che però aveva il busto di Mussolini sulla scrivania: non siamo di origini russe, è un mistero, forse dietro c’è un certo gusto per l’esotico».

L’adolescenza difficile

Luxuria racconta la sua adolescenza difficile: «Io ho già fatto un po’ di isole nella mia vita, ho superato diversi corsi di sopravvivenza: sono sopravvissuta agli insulti, ai giudizi, alle botte, agli sputi in faccia, alle porte chiuse. Adesso mi sento una che ha tutto il diritto di vivere e non di sopravvivere». Mentre come conduttrice, dice, «fondamentalmente devo essere me stessa. Devo stare all’erta, come i gatti quando dormono. Non mi devo perdere nemmeno un’espressione facciale di un naufrago, non mi deve sfuggire nulla». Poi risponde allo scrittore Aldo Busi, che l’ha definita gay da regime: «Busi è uno che ha una parola buona per tutti, ma il suo stile provocatorio mi manca. Io comunque non mi sento un gay di regime». Infine, ricorda Giorgia Meloni prima premier donna: «È un dato storico, ma mi dispiace che siano stati loro i primi a farlo; per la storia della sinistra avremmo dovuto essere noi a dare l’esempio. Ma come non basta essere trans per condurre l’Isola, non basta essere donna per fare l’interesse delle donne».

