Chiara Ferragni avvistata sul lago di Garda: l’ipotesi di un nuovo investimento immobiliare

Fedez, dopo la rottura con Chiara Ferragni, si è concesso una vacanza a Miami e ha portato con sé i figli, Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale, invece, è rimasta in Italia in compagnia delle storiche amiche e con i profili social ancora silenti. Lo spaesamento dei followers, improvvisamente tagliati fuori dalla quotidianità dell’influencer, è stato però lenito nelle ultime ore dopo che Ferragni è stata avvistata sana e salva sulla sponda bresciana del lago di Garda. L’imprenditrice ha deciso di passare lì il weekend, in compagnia delle amiche (e colleghe) Veronica Ferraro e Chiara Biasi: il trio, scortato da un bodyguard, è stato intercettato al Bar Italia di Salò (Brescia), locale storico nato nel 1920. Dove in passato anche D’Annunzio aveva trascorso le sue serate le tre si sono riunite a tavola. Avrebbero bevuto vino della Borgogna, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, e concesso qualche foto ai clienti riuniti in capannello. E, forse, avrebbero anche discusso di qualche futuro investimento immobiliare. Secondo alcune indiscrezioni trapelate da Brescia, infatti, Ferragni avrebbe molto gradito la zona, rimanendo affascinata in particolare da Salò e Gardone Riviera. Per questo starebbe valutando l’acquisto di una nuova casa sul lago. Quella sul lago di Como, recentemente ristrutturata, potrebbe invece restare a Fedez.

