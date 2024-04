Bimba di 3 anni travolta dal fuoco del barbecue, l’incidente al pranzo in famiglia: ricoverata in condizioni gravi

È in condizioni gravi la bambina di tre anni ricoverata nel Centro grandi ustionati dell’ospedale Civico di Palermo. La piccola sarebbe rimasta vittima di un incidente in una villetta in provincia di Palermo, dove un famigliare stava accendendo la carbonella del barbecue con una bottiglia di alcol. La bambina è stata travolta dal ritorno di fiamma, ha bruciature di secondo grado su molte parti del corpo. I famigliari hanno portato la bambina prima in ospedale, ma considerata la gravità delle ferite è stata ricoverata nel centro grandi ustionati. La prognosi è riservata.

