Chiavari, malore per l’autista di uno scuolabus dopo aver lasciato gli studenti: inutili i soccorsi

L’uomo, 61 anni, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro alcune auto in sosta

Si era da poco fermato a scuola, dove erano scesi gli studenti, prima di ripartire quando è stato improvvisamente colto da un malore che è risultato fatale. Inutili i tentativi di rianimare l’uomo, andati avanti per oltre mezz’ora. Alberto Cafferata, 61 anni, era un autista di scuolabus originario di Trigoso che operava a Chiavari, nel Genovese. Come ogni mattina, aveva accompagnato i piccoli passeggeri a scuola prima di ripartire. L’allarme è stato dato intorno alle 8.30: l’autista aveva da poco ripreso la strada del ritorno quando è stato colpito da un malore e ha perso il controllo del mezzo. Il bus si è scontrato prima contro la recinzione di un cantiere, poi contro due vetture parcheggiate in viale Millo. I soccorsi sono stati chiamati subito dopo. La polizia municipale è arrivata insieme a un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili.

