L’europarlamentare Ciocca (Lega) fa il gesto dell’ombrello a von der Leyen: «Polenta e cotechino, alla faccia dei suoi insetti» – Il video

I suoi gesti plateali, a cavallo tra politica e spettacolo, sono molteplici. Tra i più noti, il cappio sventolato alla presidente della Bce Christine Lagarde e il cartellino rosso, con fischietto, usati contro gli europarlamentari di centrosinistra a Strasburgo. Angelo Ciocca, eurodeputato leghista in campagna elettorale per ottenere il terzo mandato, ha aggiunto un’altra esibizione alla sua collezione. Durante un evento pubblico a Cigognola, in provincia di Pavia, Ciocca ha rivolto il gesto dell’ombrello alla presidente della Commissione europea: «Polenta e cotechino, alla faccia gli insetti di Ursula von der Leyen». Nel video, pubblicato sul suo account TikTok, l’eurodeputato polemizza contro la commercializzazione di insetti a scopo alimentare, resa possibile da un regolamento Ue.

Leggi anche: