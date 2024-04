Sondaggio Swg, salgono i partiti del governo Meloni, calano Pd e i 5 stelle. Cresce il consenso di Elly Schlein

Sale leggermente il consenso su Fratello d’Italia, Lega e Forza Italia. A dispetto degli antagonisti del governo guidato da Giorgia Meloni. Questa, in sostanza, la settimana con l’orientamento di voto degli italiani rilevata da Swg per La7, che vede un leggero aumento per FdI (+0,2), Lega (+0,3) e Fi (+0,2). In lieve calo Pd (-0,3), M5s (-0,2), Stati Uniti d’Europa (-1,0) e Azione (-0,1).

Tra i partiti minori si registra un lieve calo per Verdi e Sinistra (-0,2), Tutti gli altri guadagnano: Pace Terra e Dignità (+0,2), Libertà (+0,6) e Democrazia Sovrana e Popolare (+0,1), stabile Noi Moderati.

Ecco il gradimento dei leader espresso dagli italiani rispetto a 6 mesi fa. In crescita il leader M5S Giuseppe Conte mentre resta stabile la presidente del Consiglio. Boom per la segretaria del Pd Elly Schlein con un più 4 per cento. Così come è cresciuto anche il consenso per Sinistra Italiana con Nicola Fratoianni e il numero uno dei Verdi Angelo Bonelli.

