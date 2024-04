Il falso video di Macron vestito da donna in discoteca

Circola un video di una discoteca negli anni ’80. Al suo interno, quelli che lo condividono su Facebook vedono il presidente francese Emmanuel Macron vestito da donna che appare più volte. Osservando il video originale pubblicato su TikTok si nota che il video di Macron vestito da donna in discoteca è stato alterato.

Per chi ha fretta:

Circola un video di una discoteca in cui Macron appare diverse volte, alcune volte in abiti femminili.

Nel video originale Macron non appare mai.

Il video di Macron vestito da donna in discoteca è stato alterato.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Macaron ….Povera Francia…

Nel video, Macron appare più volte vestito in maniera diversa e con diverse capigliature. Risultato ottenibile solo creando delle clip appositamente, o modificando un video esistente. In effetti, esiste un video originale in cui l’inquilino dell’Eliseo non appare mai. Lo si può guardare su TikTok (archiviato qui), e notare che tutte le volte in cui si vede Macron, nell’originale ci sono semplicemente altre persone. Di seguito alcuni esempi.

Video su Facebook

Video originale

Video su Facebook

Video originale

Video su Facebook

Video originale

Conclusioni

Circola un video di una discoteca in cui Macron appare diverse volte, alcune volte in abiti femminili. Nel video originale Macron non appare mai. Quindi, il video di Macron vestito da donna in discoteca è stato alterato.

