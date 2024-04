Pizzarotti lascia Più Europa e passa con Azione: «L’alleanza con Renzi contamina il partito»

Gli Stati Uniti d’Europa iniziano a perdere i pezzi. A dare l’annuncio del suo addio su Facebook è Federico Pizzarotti, ormai ex presidente di Più Europa. «L’alleanza con Italia Viva sta contaminando Più Europa». Un’alleanza «anomala» che si mescola, secondo Pizzarotti, con un modo di fare politica distante da Più Europa e da se stesso: «Quello di Cuffaro e della Nuova DC o della rete di Cesaro in Campania». Un’alleanza, per l’ex sindaco di Parma, volta solo al raggiungimento del 4% e a garantire qualche eletto con soggetti «poco europei». Alle 13, durante una conferenza stampa a Montecitorio insieme a Carlo Calenda, Pizzarotti potrebbe annunciare la sua adesione ad Azione.

Rottura annunciata

Erano giorni di grande tumulto con botta e risposta, non solo interni al partito. Già il 24 febbraio, all’assemblea per gli Stati Uniti d’Europa, a Pizzarotti era stato tagliato il discorso sul palco. Matteo Renzi aveva attaccato così in un’intervista al Corriere della Sera, rilasciata il 30 marzo 2024: «Lunare l’idea che un progetto chiamato Stati Uniti d’Europa possa saltare per il veto di tal Pizzarotti da Parma». L’ex sindaco della città ducale aveva risposto, sempre sui social: «Proviamo a rispettarci evitando il bullismo mediatico. Come +Europa parteciperà alle Elezioni europee lo decideranno gli organi del partito secondo le regole che ci siamo dati, non in base alle tue interviste».

L’addio

Oggi, l’annuncio definitivo:«Il mio cammino all’interno del partito deve concludersi qui». Una decisione sofferta e presa a malincuore dettata, soprattutto dal contrasto con le scelte prese negli ultimi tempi da Riccardo Magi, segretario del partito. L’ingresso in Più Europa era una «una scelta fatta in virtù delle storiche battaglie per i diritti e le libertà individuali». Un progetto, a suo dire, ormai snaturato. La linea di Pizzarotti e di PierCamillo Falasca è sempre stata la stessa: sì agli Stati Uniti d’Europa ma a partire dal dialogo con il partito di Calenda. Inconciliabile con quella di Emma Bonino, Riccardo Magi e Matteo Renzi: una lista di scopo per riunire tutte le forze riformiste che si riconoscono in Renew Europe. Così Pizzarotti lascia «la comoda candidatura garantita da presidente di partito, per intraprendere un percorso indipendente» con Azione al fianco di Carlo Calenda.

