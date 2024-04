«Amadeus domani via dalla Rai», l’indiscrezione di Dagospia su Fiorello sul Nove: effetto a catena? Lo showman risponde sui social

Si potrebbe creare un effetto slavina con il passaggio di Amadeus dalla Rai a Discovery. Per l’uscita del conduttore da viale Mazzini sarebbe ormai una questione di ore, secondo Dagospia. Il sito di Roberto D’Agostino sostiene che gli avvocati di Amadeus domani avranno un incontro con i vertici della Rai per chiudere «definitivamente» il contratto del conduttore. Come aveva già anticipato TvBlog, Amadeus avrebbe chiuso l’accordo con la Warner Bros per passare al canale Nove di Discovery. Alla ricerca di nuovi progetti, con maggiore libertà rispetto a quanta ne può garantire la farraginosa macchina burocratica della Tv di Stato, Amadeus sul Nove diventerebbe il responsabile di tutta l’offerta dell’intrattenimento della rete.

Amadeus con Fazio, Crozza… e Fiorello

Le novità però non si fermerebbero all’addio di Amadeus dalla Rai. Il «Dagoreport» indica la fine della prossima estate come data decisiva per innescare un altro clamoroso passaggio dopo Amadeus, cioè quello di Fiorello. Secondo Dagospia, lo showman potrebbe seguire il compagno l’amico di lunghissima data per trovare spazio anche lui in casa Discovery. A quel punto Fiorello andrebbe ad affiancare il già accasato Fabio Fazio con Che tempo che fa, oltre a Maurizio Crozza con il suo show.

La smentita di Fiorello

Fiorello aveva già provato a dire la sua sulle voci sempre più insistenti che volevano Amadeus in uscita dalla Rai. Proprio oggi a «VivaRai2» aveva cercato di tenersi a debita distanza delle indiscrezioni che lo vedevano coinvolto: «Ma se va via Amadeus, va via anche Fiorello? Ma non facciamo tutto insieme, poi La Nove mica mi si può permettere: Amadeus lo prendono, ma a me no». Il retroscena di Dagospia ha però riacceso le voci, diventate rapidamente virali sui social. Lo stesso Fiorello non ha potuto evitarle. E su X lo showman ha smentito a modo suo: «Ancora??? Ma la volete finire?? Io andrò su Raitre!».

